Nos ancêtres les gaulois….

Cette phrase, nous l’avons tous entendue. Mais avons-nous une idée précise, de ce que furent les peuples celtes qui vivaient dans nos contrées avant la conquête romaine ? Les Gaulois, ou les Celtes, peuplaient toute la Gaule, à commencer par nos territoires vendéo-poitevins. Une terre un peu différente à l’époque. Plus boisée, plus sauvage, avec moins de routes, une ligne de côte plus à l’intérieur des terres, sans marais gagnés sur l’océan, une baie de Bourgneuf plus large, un golfe des pictons navigable. La période gauloise, la période celte, nous emmène du milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ jusqu’à la conquête romaine, en -52.