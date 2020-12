Notre Dame de l'Hermitage à St Guilhem le désert

C’est un véritable havre de paix que le voyageur ou le pèlerin trouve autour de l’ermitage de Notre-Dame de Belle Grâce ou Notre-Dame-du-Lieu-Plaisant situé à près de 300 m au dessus du village de St-Guilhem-le-Désert (mais non visible du village). on arrive après une heure de montée à travers la garrigue et une forêt de pins de salzmann, essence rare et spécifique à la région de St Guilhem. Autour de cet édifice de haute spiritualité datant du 14 e siècle, longtemps occupé par des laïcs et des moines règne une ambiance singulière.