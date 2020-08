Ol ét le moument - 24 septembre 2020 à 11:00

le 4ème jeudi de chaque mois à 11h00

Le magazine en parlanjhe poitevin-saintongeais (UPCP) Ol ét le moument donne la parole à ceux et celles qui font vivre le parlanjhe et la culture régionale et traite des sujets en rapport avec l'histoire et l'actualité de la langue populaire de Poitou, Charentes et Vendée. Il est animé par les membres de Parlanjhe Vivant. Vos questions, vos avis sur l’émission : Diséz-ou ! Vos idées sont les bienvenues, contactez-nous en laissant un commentaire sur cette page ou en écrivant à : RCF Poitou - 36, boulevard Anatole France - 86000 - Poitiers