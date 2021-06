Olivier de Kersauzson et le village de caractère de Fresnay-sur-Sarthe

Les rédacteurs de la Vie Mancelle et Sarthoise ne manquent pas de caractère, tous comme les deux sujets du jour. La très belle cité de caractère de Fresnay-Sur-Sarthe, son histoire et son actualité, un article proposé par Francis Landier. Tous comme le navigateur Olivier de Kersauzson, qui vogue avec allégresse sur les océans et sur les mots. Un dossier développé par Daniel Levoyer.