ORW : les dessus et les dessous de scène !

Les jeudis à 12h et les samedis à 9h30 sauf les premiers et cinquième jeudis et premiers et cinquième samedis du mois

L’émission donne la parole aux passionnés de Liège et du Pays de Liège. Qu’ils soient professionnels du tourisme, historiens (de l’art), auteurs, chercheurs ou tout simplement Liégeois amoureux de leur ville, ils font vibrer le cœur de la Cité Ardente. Ils nous racontent avec un brin d’humour, une certaine émotion et beaucoup de passion les petites et les grandes histoires de Liège et des Liégeois. Nous évoquerons, en leur compagnie, notre patrimoine et notre histoire mais aussi les grandes mutations que le Pays de Liège a connues et celles qu’il vit encore de nos jours… Ces passionnés nous communiquent leur passion et nous donnent surtout envie de découvrir encore et toujours le patrimoine liégeois.