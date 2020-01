Pascal GONTHIER, vin de pays charentais

Nous faisons la découverte du vignoble, des batiments et du vin élevé par Pascal Gonthier, un paysan viticulteur installé à Nigronde, commune d'Asnière sur Nouère. Depuis les années 90, il a fait le pari, qu'en plus du Cognac, il était possible de faire un vin de pays de grande qualité. Pari réussit que je vous invite à suivre dans ce périple viticole...