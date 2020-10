Pascal Maguesyan, il faut sauver le patrimoine des chrétiens et yézidis d'Irak

Depuis 2017, Pascal Maguesyan dresse l'inventaire des monuments religieux d'Irak et les photographie. La plupart ont été gravement endommagés voire totalement détruits, entre 2014 à 2017 par l'organisation État islamique. Chargé de mission pour l'association Mésopotamia Héritage il a dirigé la publication de l'ouvrage "Mésopotamia - Une aventure patrimoniale en Irak" (éd. Première Partie). Un beau livre richement illustré pour faire connaître la richesse du patrimoine des chrétiens d'Irak.



©Pascal Maguesyan / Mesopotamia - Juin 2018 : une famille yézidie déplacée de Sinjar en visite au Centre spirituel yézidi de Lalesh

La Mésopotamie, berceau de notre civilisation

"La Mésopotamie est un creuset d'humanité", selon Pascal Maguesyan. C'est là qu'ont été fondées les premières cités-États, que sont nés pêle-mêle l'écriture, la planification agricole, l'irrigation, le droit ou encore les grandes spiritualités monothéistes. "Nous sommes les héritiers de ces civilisations mésopotamiennes qui nous bercent d'histoires mythologiques et aussi d'une certaine actualité dramatique."



©Pascal Maguesyan / Mesopotamia - Avril 2018 : l'église Notre Dame de l'Heure du couvent des Dominicains de Mossoul a été vandalisée et pillée par Daesh

le drame des chrétiens et yézidis en Irak

En 1991, il y avait environ 1,5 millions de chrétiens en Irak sur une population de 50 millions d'habitants environ, et 600 à 800.000 Yézidis. Aujourd'hui, même si les chiffres sont aléatoires, il reste 250 à 400.000 chrétiens et environ 400.000 Yézidis. C'est à Mossoul, que la présence chrétienne est la plus évidente, historiquement et que s'est structurée une bonne partie de l'Église locale.

Églises, couvents, monastères et ermitages : "Tous les monuments chrétiens ont été saccagés par l'organisation État islamique. Les reconstructions s'avèrent plus ou moins compliquées selon l'état du monument, mais le processus de destruction venait de commencer." Pour le patrimoine yézidi, le processus de destruction était particulièrement clair et évident. "Daech s'acharnait sur ce patrimoine naturel ou bâti, le détruisant systématiquement et immédiatement à l'explosif ou en brûlant les vergers d'oliviers plantés il y a des milliers d'années."



©Pascal Maguesyan / Mesopotamia - Avril 2018 : la porte des douze apôtres de l'église Mar Touma des Syriaques-Orthodoxes de Mossoul a été vandalisée par Daech. Les visages ont été burinés. L'autel du sanctuaire a été détruit ©Pascal Maguesyan / Mesopotamia -

Sauver un patrimoine c'est sauver des hommes

"Je ne sais pas de quoi demain sera fait mais l'espérance, c'est ce qui permet de se lever, de continuer à marcher et de rêver qu'un avenir est possible." C'est en juillet 2014 que Pascal Maguesyan a découvert que Daech s'en prenait "de la même manière aux hommes et au patrimoine". Journaliste et photographe, il voyage dans le sud-est anatolien depuis une dizaine d'années, à la découverte du patrimoine des communautés arméniennes et syriaques catholiques et orthodoxes. "J'ai une conscience aigüe du patrimoine", confie-t-il. Sauver les hommes à travers leur patrimoine, c'est la mission de l'association Mesopotamia Héritage, auprès de laquelle Pascal Maguesyan est engagé en tant que chargé de mission.