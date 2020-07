Passion parfumée et enjeux politique en Méditerranée

Rediffusion de l'émission du 21/11/2019

D'une grande beauté, la reine Cléopâtre utlisait de nombreuses recettes cosmetiques dont certaines ont été retrouvées gace au "Kosmètikon de Kléopatra" un papyrus contenant des fragments de recettes qui auraient été utilisées par la reine elle-même. Il contient essentiellement des recettes capillaires, démontrant ainsi l’importance de la chevelure dans l’intérêt pour l’esthétique



Au delà de la foncton sociale de séduction, les parfums ont d'abod eu des fonctions religieuses . Les premiers parfums, réalisés par des prêtres , étaient utilsés pour comuniquer avec les dieux. C'est le cas du bain de Natron dans lequel on immergeait les cadavres devant être momifiés, pendant 40 à 70 jours suivant l'importance des personnes. La composiiton du Natron a été perdue mais on peut penser que l'huile d'Aloes, plante de l'immortalité en faisait partie.

On retrouve dans "Édition, traduction et commentaire des fragments grecs du Kosmètikon attribué à Cléopâtre " l'ensemble des ingrédients , plantes, racines, minéraux... entrant dans la composiiton des parfums et mèdecine. Leur nombre et grande diversité montrent la complexité des préparations réalisées..