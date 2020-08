Pater noster pour l'un des derniers patenotriers de Saumur

Il y eut à Saumur jusqu'à 1500 personnes à travailler à domicile pour enfiler les perles des chapelets ! Vieil artisanat , lié à la pratique religieuse et à une histoire d'apparitions aux Ardilliers . Aujourd'hui , Jean Quentin , PDG de l'entreprise Martineau , explique comment ce faiseur de chapelets et de médailles religieuses a du s'adapter à la chute de la pratique religieuse et à ... l'émergence de l'économie chinoise .