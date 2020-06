Patrivia : le patrimoine à portée de clic !

Christian Clarke de Dromantin fait partie de cette génération , née avec Internet , et soucieuse d'action utile ! Il a crée la start up : Patrivia pour mettre en relation les propriétaires de demeures patrimoniales , musées ou parcs et jardins avec d'éventuels visiteurs ou amateurs d'art .

Et ca marche . Cet été , facile de cliquer pour prendre son billet et voyager dans l'histoire locale , ou la petite histoire des grandes familles .