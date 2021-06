Paul Huybrechts est le plus grand graveur-médailleur belge actuel. En 2021, il célèbre ses 70 ans dont 50 de carrière.



Son oeuvre est familière (timbres, monnaies) mais l’artiste trop peu connu.



Formé en Belgique et à l’étranger, ce Louvaniste au talent exceptionnel maîtrise les techniques les plus complexes. Engagé dans l’art comme dans la société, il transmet sans cesse sa passion et ses inspirations. Sa notoriété est internationale. La présente exposition lui rend hommage et veut partager ses valeurs qui dépassent les frontières pour toucher à l’humain.



70 ans en 2021, dont 50 de carrière. Paul Huybrechts, un artiste de taille.



Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine.



La Société archéologique de Namur propose du 27 mai au 27 août aux Archives de l'Etat une exposition rétrospective bilingue consacrée à P. Huybrechts.