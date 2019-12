Paul Joseph Barthez et le vitalisme montpelliérain

Paul-Joseph Barthez eut une carrière éclectique: médecin militaire, brillamment reçu professeur à la faculté de médecine de Montpellier en 1773, médecin consultant du roi, mais aussi docteur en droit, conseiller d'Etat et conseiller à la cour des aides de Montpellier... et ce, non sans embuches, car il avait un caractère difficile. Il développa le principe du vitalisme dans son ouvrage: "nouveaux éléments dans la science de l'homme".