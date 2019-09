Paul-Louis Merlin, créateur des entreprises Merlin-Gerin

Paul-Louis MERLIN est né à Grenoble en 1882. En 1920, s’associant avec son ami Gaston GERIN , il créa les Ets MERLIN-GERIN, qui allaient devenir rapidement la plus importante société industrielle de toute la région, et qui allaient enregistrer de nombreuses « premières ».

C’est lui qui sauva Ste Marie-d’en-Haut de la ruine, qui créa les résidences universitaires du Rabot, qui installa sur cette colline les instituts de géographie et de géologie et qui ouvrit avec son ami le doyen Louis WEIL le campus universitaire de Grenoble.