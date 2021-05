Paul Verlaine, né à Metz (Moselle) le 30 mars 1844 , mort à Paris le 8 janvier 1896 (à 51 ans), est un poète et écrivain français du xixe siècle.



Verlaine appartient au mouvement symboliste, ses poèmes se caractérisent par une grande musicalité et la fluidité en utilisant l'heptasyllabe soit un rythme impair.



Vivant mal son mariage avec Mathilde Mauté, il s'adonne à l'absinthe et a une aventure (amoureuse) avec le jeune poète Arthur Rimbaud. Ses poèmes sont marqués par la mélancolie dans son recueil Poèmes saturniens édité en 1866.