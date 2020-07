Pèlerinage au coeur du centre-ville historique de Reims

Notre journaliste Alexis Claude-Reitz vous propose un pélerinage accéléré dans les rues de Reims et vous emmène dans deux lieux historiques : la Cathédrale Notre Dame et la Basilique Saint Remi. L'occasion sur le trajet de s'arrêter aussi quelques instants au Palais du Tau, à la Maison Diocésaine Saint Sixte et de se balader au Jardin Henri Deneux.