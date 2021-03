Petites histoires d'une époque

Juges et avocats délibéraient pendant des semaines pour savoir si le coing était une pomme ou une poire ! Des procès retentissants émaillaient les journaux de l'époque : coqs qui réveillaient trop tôt les voisins; rixe sur les marchés où fruits et légumes devenaient des missiles; bagarres au théâtre car la place louée était occupée par une autre personne; multiples problèmes entre vidangeurs et maraîcher qui achetaient les produits de la vidange, le tout-à-l'égout n'existant pas encore...