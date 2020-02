[PHOTOS] A Angers, le musée Pincé rouvre ce week-end après quinze ans de travaux

A Angers, le musée Pincé rouvre ses portes ce samedi 15 février, après quinze ans de travaux. Cet ancien hôtel particulier du XVIe siècle se trouve en plein centre-ville, à deux pas de la place du Ralliement.

Donné à la Ville au XIXe siècle, il est devenu musée pour abriter la collection du peintre angevin Turpin de Crissé : 1 200 objets de l’Antiquité gréco-romaine ou égyptienne, mais également d’Asie ancienne.



Fermé en 2005 pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, ce monument historique sort d’un chantier de quinze ans. Toutes les peintures et l’éclairage ont été refaits et le rez-de-chaussée est maintenant accessible aux fauteuils roulants.

Un bijou de l'architecture Renaissance

Vue de la rue Lenepveu, la façade sculptée de l’ancien logis du maire d’Angers, Jean de Pincé, ne passe pas inaperçue. « C’est un bâtiment caractéristique de l’architecture de la Renaissance, explique Anne Esnault, la directrice des musées d’Angers. On retrouve bien évidemment le tuffeau et l’ardoise, beaucoup de décors qui s’inspirent de l’Antiquité, et des maisons ouvertes sur la ville. »



Au rez-de-chaussée, une exposition temporaire sur le thème de la mer mêle des objets venus de tous les musées d’Angers : « des tapisseries, des bronzes, des dessins, des peintures, des spécimens d’histoire naturelle… et des artistes comme David d’Angers ou Jean Lurçat », énumère Anne Esnault.

Un canope ramené de la campagne d'Egypte

Au premier étage, la grande salle, anciens appartements de Mme de Pincé, présente une vaste collection de vases en céramique gréco-romaine, un sarcophage et un canope d’albâtre, vase funéraire égyptien qui contenait les viscères.



« Ce vase est exceptionnel, parce qu’il a été acheté par Turpin de Crissé à la vente Denon, raconte la directrice des musées. Denon était celui qui a accompagné Bonaparte dans l’expédition d’Egypte en 1798. Il est vraiment le père de l’égyptologie et de l’égyptomanie, et on peut penser qu’il a acheté directement, dès cette époque-là, ce magnifique vase. »

Un voyage olfactif dans la Chine ancienne

Une autre salle plus petite montre des objets d’Asie ancienne. « Pour la Chine, on a des bronzes, des substituts funéraires (statuettes enterrées avec les morts, NDLR) et de la céramique, précise Anne Esnault. On peut même respirer les parfums de la Chine ancienne, reconstitués grâce à des spécialistes. »



« Pour le Japon, on évoque l’art de la guerre avec des tsubas, ces fameuses gardes de sabres japonaises, il y a aussi des céramiques qui évoquent la cérémonie du thé, ainsi que des masques qui évoquent le théâtre nô. »

Machine à remonter le temps

Enfin, la dernière salle n’a pas de vitrines mais vaut le coup d’œil. « On est dans le cabinet d’étude, explique Anne Esnault. C’est une pièce assez extraordinaire d’un point de vue architectural, et qui est complètement intacte. Vous avez un plafond à caisson qui est absolument remarquable. »



Cette pièce abrite une machine à remonter le temps. On tourne une manivelle, les années défilent et les objets des collections apparaissent à l’écran sur une carte du monde, ce qui permet de les situer dans l’espace et le temps.

Musée complet pour ce week-end

« On voit que parfois, il y a du temps entre les différents objets, mais parfois on peut voir qu’il y a des civilisations qui sont contemporaines, et c’est intéressant de voir la confrontation d’objets complètement différents », souligne la directrice.



Pour découvrir à quoi ressemble le musée Pincé après travaux, il faudra patienter, car en ce week-end de réouverture, il affiche déjà complet. Mais il reste quelques places pendant les vacances scolaires.