Pison Du Galland un députés du Tiers Etat

Aux déliberations de l'Hotel de Ville de Grenoble qui provoquerent la réunion des Etats, assista aux assemblées de Vizille et de Romans qui précèdérent les Etats géneraux de Versailles. Députés du Tiers Etat de 1789, c'est lui qui demande l'admission de 12 députés coloniaux, qui provoque la division du royaume en département, qui presenta un plan d'une nouvelle administration forestière qui fut adopté .

Il fut l'auteur encore d'un certain nombre de nouveautés mais la modération de sa conduite à l'assemblée constituante lui excusa bien des tracasseries et il revient à Grenoble, presidant le tribunal de district