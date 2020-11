Pourquoi il faut sauver les langues rares

Le 14 septembre dernier, l'École pratique des hautes études (EPHE-PSL) annonçait la création du premier institut universitaire consacré à la recherche et à l'apprentissage des langues rares. Une première mondiale ! Il y a de quoi se réjouir car la France est la première en ce domaine. Face au rayonnement de la langue de Shakespeare, notre pays a compris qu'il faut non pas conserver seulement le français mais aussi l'entière diversité des langues humaines. Des langues qui, comme de fragiles écosystèmes, peinent à résister aux effets de la mondialisation et à l'uniformisation de nos modes de vie. Or, conserver une langue peut être d'une incroyable modernité. Qu'est-ce qui disparaît quand disparaît une langue ? À quoi sert un dialecte si ceux qui l'utilisent se comptent sur les doigts d'une main ? Tout cela tient un peu de l'utopie, et surtout du travail forcené de linguistes.

le nouvel institut des langues rares (ilara)

Fin 2014, un important rapport sur les disciplines rares en France a été remis au ministère. Rapport qui montrait notamment qu'il y a "un certain nombre de langues dont l'enseignement est en train de disparaître à l'université", comme l'explique Anne-Marie Turcan, directrice de l'Ilara. Disparition qui "préoccupe la conférence des présidents d'université, le ministère et les grands organismes". C'est donc à la suite de ce rapport qu'a été décidé, au printemps dernier, la création de l'Ilara.

Qu'est-ce qu'une langue rare ?

La notion de langue rare n'est pas évidente ! Le latin médiéval, par exemple, est considéré comme une langue rare du point de vue académique, contrairement au latin classique. L'Ilara définit comme "rares" les langues soit "mortes", (un terme "que les linguistes n'aiment pas", précise Marie Turcan) soit "menacées parce qu'elle sont peu parlées ou peu enseignées".

Langue ou dialecte ?

"À un certain niveau idéologique, on considère qu'une langue, c'est un dialecte qui a réussi, nous dit Amina Mettouchi, c'est un dialecte avec un pays, une armée, etc. Puisqu'en fait, finalement, c'est toujours un dialecte particulier qui devient une langue nationale."

D'un point de vue linguistique la différence entre langue et dialecte est plus complexe. Pour la linguiste, mieux vaut partir du principe que "toutes les variétés sont des langues" pour ensuite éventuellement les classer comme dialecte "une fois qu'on a vu les variantes proches".

