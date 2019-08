Présences marquantes à Lunel au XXème siècle

Rediffusion de l'émission du 20/6/2019.

Sur les nombreuses communautés religieuses présentes avant 1905 qui œuvraient dans les secteurs médical et de l'éducation, ne sont restées que les Ursulines (ou manosques), remplacées ensuite par les Filles de la Charité, sœurs de Saint Vincent de Paul.

Louis Feuillade, lunellois et homme de cinéma, restera toute sa vie marqué et inspiré par sa ville natale et la tauromachie.

Lunel a une très vieille tradition cinématographique, très vivante encore aujourd'hui avec, depuis 35 ans, son festival Traversées.