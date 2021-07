Promenade dans la cité médiévale de Pérouges

Membre du club très prisé des plus beaux villages de France, la cité médiévale de Pérouges, dans l'Ain, voit cohabiter touristes, habitants et artisans.

Battre le pavé à Pérouges

Nous entrons dans la cité médiévale de Pérouges, ancien duché de Savoie, en passant la "porte d'en haut" avant d'arriver dans la rue des rondes, qui comme son nom l'indique fait le tour de la cité. Cette rue encercle la place centrale,la place de la Halle nommée également "la place du tilleul". Il est recommandé d'éviter les talons et les poussettes dans la cité de Pérouges dont le sol est entièrement constitué de pavés !

Cité de pierres

La cité fortifiée est composée uniquement de maisons en pierres datant du moyen-âge et de la renaissance. Au début du XXème siècle, la cité est quasiment en ruines lorsqu'on décide de la rebâtir en suivant les plans de l'époque. Aujourd'hui, 80 habitants habitent la cité de pierres, après qu'elle ait été désertée au XXème siècle à cause de l'exode rural.

Pérouges, pittoresque et gourmande

Entre sa place du tilleul et l'arbre qui s'y tient datant de la révolution française, mais aussi les nombreux puits et évidemment l'apparence intacte de ce village du moyen-âge, la visite de la cité fera le bonheur de tous. Sans oublier la fameuse galette de Pérouges, spécialité du village et marque déposée. Une tarte au sucre réactualisée par l'hostellerie de Pérouges après la première guerre mondiale.

"Une pâte briochée avec des zestes de citrons et d'oranges qu'on étale finement, on la pique, on la beurre, on la sucre, on fait cuire et quand elle sort s'est caramélisé, croustillant, moelleux, c'est excellent " assure le cuisinier de l'hostellerie.