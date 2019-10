Promenade dans les cimetieres angevins avec Guy Massin Le Goff

Angers compte trois cimetières : à l Ouest , à l'Est et à St Leonard . Mais il fut un temps où ils étaient onze autour des principales églises . A la veille de la Toussaint où les cimetières restent très fréquentés , Guy Massin Le Goff , historien d'art et ancien conservateur du patrimoine , raconte l'histoire locale et l'évolution de l'art funeraire en arpentant les allées de ces lieux singuliers