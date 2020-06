Quand les jardins et les vignes font vivre le château de Valmer

Catherine Brault des VMF reçoit aujourd’hui Alix de Saint Venant, propriétaire avec son mari du château de Valmer. Sur la rive Nord de la Loire, à une vingtaine de kilomètres de Tours, Valmer (chateaudevalmer.com) déploie ses jardins en terrasses à l’italienne et ses vignobles historiques. Spécialiste des arbres et des jardins, passionnée par les plantes Alix de St Venant propose aux visiteurs une expérience visuelle, tactile et gustative dans son potager conservatoire d’un hectare où se bousculent les collections de menthe, de pivoines et de roses. Mais aussi les raisins des vins qui sont produits dans le domaine. L’exploitation des vignes est quant à elle confiée à son fils Jean.