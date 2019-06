Quand nos rois récompensèrent les vétérans Vendéens et Chouans (1814-1830)

Les Bourbons furent-ils les ingrats de la cause vendéenne ? Fustigés par Chateaubriand, repris par l’historien catholique Jacques Crétineau-Joly, une toute récente parution montre pourtant qu’ils œuvrèrent, dès les premières heures de la Restauration, pour que les survivants, principalement les blessés et les veuves de combattants, reçoivent des subsides, ou mieux soient honorés de diplômes ou d’armes de récompense.

A peine installé sur le trône, Louis XVIII créa dès des commissions préfectorales chargées d’examiner les droits des vétérans. Charles X fit encore plus et les sommes alloués au budget de la Guerre passèrent de 250 000 à 700 000 francs. La Révolution de 1830 puis les décisions prises par Louis-Philippe, suite au soulèvement né pour soutenir la duchesse de Berry, mirent un terme progressivement à ses récompenses après 1832.