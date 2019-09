Que cherchaient les Vikings à Noirmoutier ?

En 799, six ans après ce qui fut considéré comme un choc pour le monde chrétien, la première attaque viking contre un monastère, à Lindisfarne sur la côte Est de l’Angleterre, les redoutables navigateurs scandinaves attaquèrent pour la première fois la côte de l’empire franc. Ce fut à Noirmoutier. Les attaques contre le monastère bénédictin se renouvelèrent ainsi pendant plus de trente ans. En 830, les attaques étaient si régulières que les moines quittèrent l’île temporairement, puis la quittèrent définitivement en 836.



Cette convoitise viking pose toujours aujourd’hui d’innombrables questions, faute de sources explicites. Je vous propose un entretien avec un des spécialistes américano-français des vikings, Christopher Adrien qui leur a consacré plusieurs ouvrages. Vous découvrirez sa thèse pour savoir si vraiment les vikings s’installèrent durablement sur l’île de Noirmoutier, et surtout pourquoi.