Que faire d'un bien du patrimoine monastique ?

Cette semaine, nos invités sont Stéphane et Béatrice du Mesnil du Buisson, propriétaires du Prieuré de Relay à Azay le Rideau.

Situé au cœur de la Vallée du Lys, ce magnifique lieu de mémoire et de patrimoine est ouvert au public sur rendez-vous, depuis 2007. Ancienne dépendance de l'abbaye royale de Fontevraud, le prieuré de Relay constitue l’un des rares ensemble fontevriste encore relativement bien conservé en Touraine. Il doit sa survie à la passion que lui vouent ses propriétaires et aux actions menées par l'Association pour la Sauvegarde du Prieuré de Relay (ASPR).