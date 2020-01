Que faire d'un bien du patrimoine monastique? réal: Catherine Brault

Bienvenue dans notre émission LE PATRIMOINE SE PARTAGE, animée par

Catherine Brault, membre actif des VMF, Vieilles Maisons Françaises de l’Indre et Loire qui reçoit cette semaine Stéphane et Béatrice du Mesnil du Buisson, propriétaires du Prieuré de Relay à Azay le Rideau.

Situé au cœur de la Vallée du Lys, ce magnifique lieu de mémoire et de patrimoine est ouvert au public sur rendez-vous, depuis 2007. Ancienne dépendance de l'abbaye royale de Fontevraud, le prieuré de Relay constitue l’un des rares ensemble fontevriste encore relativement bien conservé en Touraine. Il doit sa survie à la passion que lui vouent ses propriétaires et aux actions menées par l'Association pour la Sauvegarde du Prieuré de Relay (ASPR).