Quel art de vivre à la française ?

On dit souvent que les Français sont des râleurs incurables : jamais contents, peu courtois et en plus pas forcément très soucieux de la manière dont ils s'apprêtent. Pourtant, notre histoire, les œuvres d’art, les édifices patrimoniaux multiples dont la France regorge, sans parler de notre langue ou de notre gastronomie à nulle autre pareille... Tout cela devrait nous faire prendre conscience que nous sommes dépositaires d’un art de vivre unique, d’une manière d’aborder la vie avec, à la fois légèreté et profondeur, un art de vivre que nous ne pouvons pas garder égoïstement. En effet, dans ce domaine, les trésors se corrompent s’ils ne sont partagés.