Quel patrimoine se revèle sous le marteau du Commissaire priseur ?

" Adjugé - vendu !" le marteau en ivoire , en s'abattant , scelle la vente . Tout un patrimoine mobilier et des bijoux de famille partent à l'encan . Xavier de la Perraudière , commissaire priseur angevin et saumurois , explique l'évolution de son métier , obligé de s'adapter à des réalités changeantes . Il y a eu l'irruption de sites de ventes sur Internet , et d'Internet dans les salles même des ventes . Du coup , le regard de l'amateur de patrimoine ancien s'aiguise et s'ouvre à tous les styles et à tous les arts .

Mais perd - on dans ses enchères en ligne le sel de l'atmosphère parfois passionnée des salles des ventes ?