Quelle vie pour les Broglie à Chaumont-sur-Loire ?

Alors âgée de 17 ans, elle devient propriétaire, pour la somme de 1 706 500 francs or, du Château de Chaumont-sur-Loire et des terres, soit 1 025 hectares.

C'est le prince Amédée de Broglie qui après une carrière militaire se passionne pour la gestion du domaine.

Entre les fastes excentriques de son épouse qui fait de Chaumont un lieu de villégiature des artistes et grands personnages de cette époque, le Prince de Broglie quant à lui restaure et modernise le château, entretien et agrandi le domaine, créé le parc ainsi que les écuries