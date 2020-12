R comme reliquaires

Les reliques sont les restes mortels ou les objets ayant appartenu à des personnes réputées saintes ou leur ayant appartenu.

Les reliques les plus précieuses concernent le Christ lui-même et particulièrement les reliques de sa passion. Sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, a mis-au-jour la croix du Christ et différents instruments de sa Passion lors de fouilles au VIe siècle. Il y en a un certain nombre exposé à Sainte-Croix de Jérusalem, une des nombreuses basiliques romaines. Un morceau de la croix, un clou, le titulus qui indiquait Jésus le nazaréen, roi des juifs…