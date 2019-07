Raffeneau: de la flore d’Egypte au Jardin des Plantes de Montpellier

Alire Raffeneau-Delile (1778-1850) avait une double formation: botaniste et médecin. Il eut l'opportunité de partir avec Bonaparte lors de la campagne d'Egypte et s'attacha à décrire la flore de ce pays, la comparant aux végétaux figurant sur les vestiges archéologiques. Après un séjour aux États-Unis, il rejoignit Montpellier où il hérita de la chaire de botanique et contribua à enrichir le Jardin des Plantes.