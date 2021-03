Raiffeisen, promoteur de l'entreprise coopérative en Alsace...

... et pionnier de l'oecuménisme



Raiffeisen (1818-1888), pionnier des coopératives bancaires, agricoles et viticoles ….mais aussi de l’œcuménisme !



L’ année 2018 a été l’occasion de célébrer sous diverses formes le 200ème anniversaire de la naissance d’un homme dont le nom est aussi méconnu que son œuvre est répandue à travers le monde !



Au point même que son invention , le concept de l’entreprise coopérative, a été inscrit, en 2016, au patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO !



Son mouvement est à l’origine des entreprises coopératives dont sont issues en Alsace, le Crédit Mutuel, des caves coopératives viticoles, des comptoirs agricoles, etc… !



Son implantation et son expansion en Alsace ont connu rapidement, à la fin du 19ème siècle, un grand succès grâce à l’action décisive de nombreux prêtres catholiques et de quelques pasteurs luthériens, premier balbutiement d’un œcuménisme de terrain !