Recey-sur-Ource - 2 - La Forge de Colmier

Pour cette 2ème étape à Recey sur OUrces, en CO, je vous emmène à moins de 4 km à l’EST de la commune.

Là, entre pré et forêt, une équipe de passionné a choisi de redonner vie à une ancienne Forges située en pleine forêt.

Dans cet écrin de verdure, elle organise depuis 3 ans des chantiers de restauration.

Christophe SAUVAGE est membre de l'association “l’Union fait la Forge”.

Il nous fait faire la visite.



A noter les dates des chantiers de cet été.

un chantier Pierre SECHE avec des scouts du 10 au 22 aôut.

et un chantier toiture, du 22 au 30 août.

Pour en savoir plus, RDV sur la page facebook la forge de Colmier.