Redécouvrir l'œuvre de Matisse, à Nice

Si le peintre Henri Matisse (1869-1954) est né au Cateau-Cambrésis, dans le Nord, c'est la ville de Nice qui est devenue sa terre d'adoption, dès la Première Guerre mondiale. C'est là aussi où il est mort, il y a plus de 60 ans. Sur la colline de Cimiez, qui domine la ville, le musée Matisse conserve son œuvre et entretien sa mémoire. Jusqu'au 31 mars 2021, le musée présente l'exposition "Les murs reculent", une programmation qui s’attache à révéler Matisse autrement.

Matisse à Nice

"On a souvent dit que Matisse s'était retiré à Nice pour s'isoler, ce n'est pas complètement faux parce que c'est une manière de s'extraire des cercles parisiens, mais Nice est une ville active culturellement." Ville de villégiature, extrêmement cosmopolite, Nice séduit le peintre par sa lumière. Pourtant, quand, en 1917, Matisse arrive à Nice, il peint son autoportrait, il pleut.. "au bout de quelques jours cette pluie cesse et là, lumière merveilleuse !", raconte Claudine Grammont. "Même si Matisse n'est certainement pas un impressionniste, et ne se revendique pas du tout comme un impressionniste, quand il est à Nice, il est tout simplement ravi - c'est ça le terme - par la lumière et par l'atmosphère." Et "qui dit lumière dit espace, ça l'amène à inventer des espaces différentes dans sa peinture..."



© Francois Fernandez - Metamorphoses 2020, musée Matisse, Nice © Francois Fernandez - Metamorphoses 2020, musée Matisse, Nice

Le musée matisse

Autrefois appelée Villa Garin de Cocconato ou Villa Gubernatis, du nom de ses anciens propriétaires successifs, la villa génoise du XVIIe siècle du quartier de Cimiez est devenue musée en 1963. Pourtant, ce n'est pas là que vivait Matisse, mais à quelques pas. Il vivait dans l'un des appartements du Régina, un ancien immense et luxueux hôtel.

Peintures, mais aussi sculptures, dessins, gouaches, papiers découpés... L'œuvre de Matisse est polymorphe. Le parcours proposé par le musée Matisse a été pensé pour "nous rapprocher de l'artiste". La collection léguée par ses héritiersà partir de 1963, "il faut imaginer qu'elle vient directement de l'atelier". Ainsi, le musée veut "faire penser au visiteur qu'il est dans l'atelier de Matisse". Il présente ainsi des collections d'objets plus ou moins précieux auxquels le peintre tenait beaucoup.