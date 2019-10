Reliquaires et bijoux en cheveu

Aujourd’hui, il nous semblerait incongru, peut-être un brin malsain, de faire faire une bague avec les cheveux de notre chéri(e)… Et pourtant, cette idée fut largement répandue et très en vogue même ! Découvrez la petite histoire du commerce et du travail des cheveux humains, dont l’âge d’or se situe entre 1820 et 1860, avec Sophie Sesmat, antiquaire, spécialiste en arts et traditions populaires.