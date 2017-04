REPORTAGE | L'ancienne abbaye de LandÃ©vennec, haut-lieu de notre histoire monastique

15 à 16 siècles d'histoires. L'ancienne abbaye Saint-Génolé aujourd'hui se visite. Des ruines parsemées de fleurs, dont on oublie qu'autrefois s'y déroulait une vie monastique. À quelques mètres de l'édifice moderne où vivent actuellement les moines, se trouvent les restes du plus ancien monastère de Bretagne. Et l'un des plus anciens en Europe.





©Marie-PierrePAYET - L'ancienne abbaye de Landévennec (Finistère) ©Marie-PierrePAYET - L'ancienne abbaye de Landévennec (Finistère)

un lieu à la charge symbolique forte

"C'est un lieu fort ici. Il est rare qu'on en reparte indifférent." Transformée en musée et circuit de visite, l'ancienne abbaye de Landévennec est sous la responsabilité de Bernard Hulin. Un directeur conscient de l'importance de son rôle. "On essaie de s'attacher à ce que toute personne qui passe ici puisse repartir avec le souvenir de ce qu'a été ce lieu-là." Les visiteurs passent volontiers une heure et même plus pour s'imprégner des lieux.





Landévennec, une abbaye qui a marqué l'histoire

Le musée construit en 1990 permet de comprendre l'histoire de Landévennec. Il a été ouvert cinq ans après le 15è centenaire de la fondation du monastère. "Et cinq après un colloque international et une grande exposition à Daoulas qui ont resitué l'importance de Landévennec dans l'histoire de la vie monastique et dans l'histoire de la Bretagne", explique Bernard Hulin.



