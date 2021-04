Saint Léon IX

A ce jour, seul pape d’origine alsacienne, mais de mère lorraine !



Avec une foi à soulever des montagnes, il affronté les pires situations.



Avec un dynamisme incroyable, il a sans cesse sillonné les routes à travers l’Europe , à la rencontre des simples croyants et des hommes d’Eglise !



Considéré à juste raison comme le pionnier de la réforme grégorienne, sa vie et son œuvre méritent d’être connues du plus grand nombre !



Ses voyages en Alsace ont laissé des traces encore visibles aujourd’hui…. !