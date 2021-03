Sébastien WAGNER évoque les Frères Lacretelle : Jean-Charles-Dominique de Lacretelle, dit « Lacretelle le Jeune » (1766 - 1855) est un avocat, journaliste et historien français et Pierre Louis de Lacretelle (1751-1824), dit « Lacretelle l'aîné », un député français en activité sous la Révolution et le Consulat. Membre de l'Académie française dès 1804, il se consacra à la littérature sous le Premier Empire et la Restauration.