Sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté européenne

Le Prix Hippocrène

Existant depuis 2010, ce concours met en avant des projets de classe élaborés par les professeurs et élèves, afin de créer un vrai partenariat européen. L’objectif est de valoriser la citoyenneté européenne et lui donner sens le plus tôt possible, ainsi le Prix Hippocrène est ouvert à tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée. En fonction de la pédagogie et des thématiques choisies, différents projets sont proposés et jugés par un jury ainsi que par la sélection du public. Le seul fil rouge entre les projets est que ceux-ci doivent être en commun avec une autre classe d’Europe. Six lauréats reçoivent ensuite un prix et un soutien financier pour leur projet, comme une campagne de lutte contre le harcèlement scolaire. Le Prix Hippocrène, créé par la Fondation Hippocrène, possède de nombreux partenaires comme la Commission Européenne ou le Ministère de l’Education nationale.



L'éducation à la citoyenneté européenne

"L’Europe peut parler aux enfants quel que soit l’âge" explique Dorothée Merville, directrice de la Fondation Hippocrène. Éduquer aux cultures européennes est un travail constant, qui s’établit dans la durée. Le Prix Hippocrène récompense les projets et le travail que réalisent les élèves et professeurs et offre une vraie opportunité d’être impliqué dans les projets européens, tout comme le programme Erasmus qui rassemble également la jeunesse européenne. Ces projets permettent aux jeunes de se sentir ambassadeurs de l’Europe et de faire de celle-ci une évidence pour tout le monde.



"L'Union Européenne est présente au quotidien partout"

Un jeune même sans être majeur, bénéficie de tous les développements européens, la culture, ou la monnaie européenne commune par exemple. L’Europe est présente sur tous les territoires, notamment grâce aux fonds européens. "Vivre l’Europe va déclencher cette appétence pour en savoir plus sur les institutions et l’histoire" selon Dorothée Merville. L’Europe permet une ouverture sur le monde, une richesse culturelle mixte, historique, commerciale et a permis le développement de la démocratie car l’Union Européenne a étendu cette idée démocratique sur tout le continent. Un jeune côtoie donc au quotidien sa citoyenneté européenne sans même le remarquer.