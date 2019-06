Sept siècles d'histoire religieuse en Vendée

Dans le souffle du 7e centenaire du diocèse de Luçon, célébré en 2017, la Société d’émulation de la Vendée a fait du n°23 de ses Recherches vendéennes un volume presque entièrement consacré à l’histoire religieuse des diocèses jumeaux de Luçon et de Maillezais. La vingtaine de contributions de ce numéro apportent des éclairages contrastés sur l’Eglise en Vendée, qui ne fut pas toujours un bastion missionnaire et conquérant de la catholicité, comme elle peut apparaître à son apogée au milieu des années 1950. Si la Vendée a vécu d’une catholicité aussi enracinée, c’est que ce chemin de sept siècles fut long, parsemé de crises, de crispations, d’antagonismes religieux qui firent vaciller le navire ecclésial mais qui lui donnèrent aussi des assises spirituelles et pastorales très fortes.