Seurre - 5 - L'artisanerie à la maison Bossuet, un tourneur sur bois

Pour cette 5ème et dernière étape à Seurre, Nous sommes aujourd’hui à la maison BOSSUET, en plein centre ville…. au 13 de la rue du même nom.

C’est là qu’est installé l'artisanerie.

Une boutique éphémère installée pour l’été.

Des artisans viennent chaque jour, et à tour de rôle, présenter leurs savoirs-faire.

Exclusivement des produits locaux, issus du terroir et du territoire “Rives de Saone”.

Nous avons RDV avec Daniel GAUDIN dans la cour de la maison BOSSUET, pour une démonstration de tournage sur bois.