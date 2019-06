Sœur Hélène, Notre-Dame des prisonniers

Sœur Hélène ! Pour beaucoup de Messins et de Mosellans qui ont connu les années noires de l’annexion et de la répression nazie, ce nom évoque toujours la résistance en Moselle annexée, le dévouement aux prisonniers évadés et une forme de charité autant religieuse que patriotique, qui font d’Hélène Studler, un petit bout de femme portant cornette, une héroïne lorraine à part entière face à l’occupant ennemi.

Elle est née en 1891 à Amiens, dans une famille alsacienne venue en France après 1870. Entrée en 1911 chez les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Paris sous le nom de sœur Hélène, elle est envoyée en 1913 à Vitry-le-François, puis à Metz, où elle s’occupe de la formation des novices.

Lorsque la ville redevient française en 1918, elle est affectée à l’hospice Saint-Nicolas, et s’occupe des œuvres de jeunesse, notamment dans les quartiers pauvres.