Solange Bertrand, la femme faite peintre

Elle est née le 20 mars 1913 à Montigny-lès-Metz, où ses parents possédaient une aspergerie bien connue dans la région messine. Fille unique, elle reçoit une éducation bourgeoise, catholique et rigoriste, qui enferme son enfance dans une forme de solitude et de repli.

À dix-huit ans, en 1931, elle monte à Paris et rencontre Matisse dans son atelier du boulevard Montparnasse, et entre la même année à l’école de Beaux-Arts de Nancy, où elle suit l’enseignement et les conseils de Victor Prouvé.

Mais, devant l’insistance de ses parents, Solange renonce à la peinture pour entreprendre des études d’infirmière. Après quatre années de formation, elle s’engage comme volontaire au début de la guerre, et se consacre aux nécessiteux et aux orphelins, et, à la Libération, aux prisonniers de retour.À dix-huit ans, en 1931, elle monte à Paris et rencontre Matisse dans son atelier du boulevard Montparnasse, et entre la même année à l’école de Beaux-Arts de Nancy, où elle suit l’enseignement et les conseils de Victor Prouvé.