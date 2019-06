St Vincent Ferrié et Robert Schumann

Voici six cents ans, s'éteignait à Vannes le dominicain Vincent Ferrier, infatigable apôtre de l'unité de l'Europe qu'il parcourut sans relâche, prêchant, convertissant et tenant souvent avec succès le rapprochement des souverains. Epuisé, il meurt à Vannes le 5 avril 1419 et dès 1455 le pape Calixte III proclame sa canonisation. Dans les décennies qui suivent le duc de Brissac affirme sa grande dévotion envers Vincent Ferrier et demande au chapitre de la cathédrale de Vannes de lui remettre des reliques qui seront vénérées dans l'église paroissiale. En complément, ses successeurs commandent un grand tableau le représentant orant, oeuvre majeure du XVIIIe siècle. La révolution l'épargnera.

Maintenant la dévotion de sa famille, l'actuelle duchesse de Brissac, théologienne, s'est attachée par ses conférence dont elle livre ici un extrait, à souligner le rapprochement intellectuel entre ce saint du XVe siècle et Robert Schuman, le père de l'Europe.