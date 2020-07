Tous les samedis de l'été à 10h30

Pour voyager les yeux fermés ! En 55 minutes, partez à la découverte de pays du monde entier, à la rencontre de "personnages" francophones d’horizons différents, et découvrez leur culture, leur histoire et leur vie quotidienne, mais aussi leurs spiritualité et leurs rites religieux... le tout aromatisé de musiques locales et d’ambiances du moment !