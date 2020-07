Sur le sentier des douaniers à Ploumanac'h

Balade en Bretagne vous emmène aujourd'hui sur l'une des plus belles et des plus célèbres côtes de Bretagne : la côte de granit de rose, à Ploumanac'h. Promenade en bord de mer, au micro de Pauline Daniel.

La maison du littoral de Ploumanac'h est ouverte tous les jours cet été, de 10 à 13h et de 14h à 18h.