Sur les rives du Salagou : Notre Dame de Roubignac

Notre Dame de Roubignac qui connut naguère une belle renommée se retrouve aujourd’hui isolée mais pas désolée, bâtie avec la ruffe du pays elle bénéficie d’une situation géographique et géologique qui contribue à la réflexion spirituelle. L’histoire du lieu est probablement longue et ses origines bien anciennes puisque on y trouve des dolmens et des outils en silex ce qui laisse supposer une occupation qui pourrait remonter à -2000 ou – 3000 ans avant JC. Lieu remarquable à visiter absolument sur la commune d’Octon, près du lac du Salagou, dont on a célébré l’ année dernière le cinquantenaire.