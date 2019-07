Sur les traces des frères Wright, pionniers de l'aviation

On connaît la Sarthe et Le Mans pour l’automobile mais ce que l'histoire nous dit moins c'est que la préfecture sarthoise a aussi marqué le monde de l'aviation de son empreinte.





Nous sommes le 08 août 1908 à l'hippodrome des Hunaudière au Mans. Deux frères Américains, Orville et Wilbur Wright, s'élancent pour un vol historique. C'est la première fois qu'un engin motorisé décolle du sol devant un public notable : l'ère du dirigeable est alors terminée, voici le temps de l'aviation ! L'Homme a toujours rêvé de voler et les frères Wright ont tout fait, au péril de leur vie, pour réussir cet exploit : s’élever d'abord de quelques centimètres puis faire des dizaines et enfin des centaines de mètres sans toucher le sol.



Alors qu'en 2019 nous célébrons les 50 ans du premier pas d'un Homme sur la lune, 60 ans plus tôt nous avons maîtrisé l'air et le vent, ce qui a été crucial pour réussir ce tour de force technologique. Et Neil Armonstrong a emporté un objet bien spécial avec lui, lié aux frères Wright, découvrez lequel...