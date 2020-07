Is-sur-Tille - 2 - Aéroclub du Val d'Is - Til Chatel

2ème étape à dans les vallées de la Tille et de l’Ignon.

Nous sommes à quelques kilomètres d’Is Sur Tille, précisement à Til Chatel.

Là se trouve un des plus beau aérodrome de la région où il est possible de faire son baptème de l’air.

Son président, Bruno ROSEY, nous accueille.



l’aéroclob du val d’Is.

www.acvi.org .